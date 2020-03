Les visites limitées, ils tentent de jeter la drogue par dessus le mur de la prison

(Belga) La police locale d'Anvers a interpellé quatre hommes soupçonnés de vouloir jeter de la drogue par dessus le mur de la prison afin d'alimenter les détenus. La drogue en leur possession a été confisquée tout comme de l'argent, des téléphones et une voiture.

La police anversoise est souvent confrontée à ce cas de figure dernièrement. La problématique augmenterait en raison de la crise liée au coronavirus, qui contraint notamment à revoir le régime des visites dans certaines prisons. Des complices essaient donc de trouver un autre moyen d'approvisionner les détenus en stupéfiants. Une action de contrôle a permis une double interpellation mercredi. Des agents dans une voiture banalisée ont d'abord remarqué un individu qui semblait particulièrement intéressé par le mur de la prison. L'homme, âge de 19 ans, a été contrôlé avec du cannabis emballé dans une balle de tennis. Un deuxième homme, âgé de 22 ans, s'est présenté au moment du contrôle du premier et a affirmé être un ami du jeune homme. La police l'a contrôlé et a trouvé 12.000 euros en cash dans sa voiture ainsi qu'une dose de drogue conditionnée de la même façon. Une autre intervention a eu lieu plus tard dans la journée. Deux hommes se promenaient au même endroit. Ils ont également été contrôlés et pris avec du haschich en poche et une quantité d'argent. Un des deux hommes était recherché pour être incarcéré. (Belga)