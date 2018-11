Les vols à l'étalage ont fait perdre 1,5 milliard d'euros aux commerçants en 2017: "Même dans les beaux quartiers"

La nourriture, les parfums, l'alcool, les vêtements: les voleurs visent en particulier ces biens de consommation. Plus de 20.000 vols à l'étalage ont été commis l'année dernière. Cela représente un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros. Pourtant, peu de commerçants osent porter plainte : seuls 6 sur 10.



Nous nous sommes rendus dans une petite épicerie du quartier Alhambra à Bruxelles. "On a été volé déjà plusieurs fois. Ils ont cassé la vitre et volé des cigarettes", indique le commerçant. Et le phénomène semble s'amplifier. "Moi je suis dans la commune depuis 2004, mais la situation des derniers cinq ou six mois s'est aggravée", affirme l'épicier.



D'après lui, un problème plus spécifique se pose dans le quartier. "On voit tous les jours le même groupe de toxicomane qui vient ici embêter les gens, le voisinage, les commerçants…", dit-il.



Parfois, le vol ne se remarque même pas tout de suite, comme dans une serrurerie du coin. "C'est quand on fait l'inventaire qu'on voit de temps en temps qu'il manque quelque chose", indique le gérant.



D'après les commerçants, le profil des voleurs correspond à des adolescents d'environ une quinzaine d'années, "ils volent et après deux heures ils sont à nouveau libre". Une situation qui décourage fortement les petits commerces.

Même dans les beaux quartiers soi-disant

A proximité du quartier Alhambra, du côté de la place de Brouckère, certains vols se commettent de jour comme de nuit. Un magasin de GSM a par exemple été volé deux fois en deux mois à peine. "Regardez le rideau comment il est, ils ont cassé les fenêtres et sont rentrés. Quand ils rentrent, ça ne dépasse pas deux à trois minutes", indique le vendeur.



Là aussi, certains vols passent presque inaperçus. "On voit régulièrement qu'il y a des produits qui manquent, des trous dans les étagères, on regarde partout et on a compris que le produit est parti…", précise un autre commerçant. Dans son cas, il lui est arrivé d'être confronté aux voleurs. "On les a même rattrapés. C'est quand même problématique, ça a augmenté fort", confie-t-il.



Nous avons aussi rencontré un vendeur de parfums. Il part d'un principe simple. "S'il y a de la prévention, les jeunes ne viennent pas. Il y a un manque de police, de présence", explique-t-il.



Pour un pharmacien du coin, le problème n'est cependant pas simple à résoudre. "Même quand on est dans la pharmacie, il suffit qu'il y ait du monde. Il y a quatre ou cinq personnes, on est en train de travailler, la personne peut être là, elle prend et elle part", décrit-il. D'après lui, le problème n'est pas limité à un seul quartier. "Il y a des collègues qui travaillent dans d'autres pharmacies, même dans les beaux quartiers soi-disant, et qui se font voler des produits, donc… c'est le problème partout".

Il faut différencier certains vols à l'étalage

Face à ce phénomène, comment la justice fait-elle face? Prend-elle vraiment au sérieux les vols à l'étalage, ou classe-t-elle ces dossiers sans suite? Nous avons interrogé Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Je voudrais d'abord rappeler qu'il s'agit d'un vol et qu'il est punissable d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Maintenant il faut différencier certains vols à l'étalage. Il faut tenir compte du préjudice. Il y a une différence entre voler une baguette de pain pour se nourrir et voler une caisse de champagne ou des parfums pour revendre et en tirer un profit personnel. Il faut également vérifier la fréquence des faits. S'il y a une récidive manifeste à plusieurs reprises de certains vols, ça va évidemment être pris en considération, et la personne sera régulièrement citée devant le tribunal correctionnel", réagit-il.