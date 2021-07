Les voyageurs de retour à l'aéroport de Charleroi: "Cette année 90% de l’offre de 2019 sera assurée"

Les vacanciers se dirigent vers l'étranger, notamment en avion. L'aéroport de Charleroi refonctionne pour cet été après avoir perdu 90% de sa fréquentation l'année passée. Les avions décollent, mais ils sont moins remplis qu'avant la crise.

Une famille française de Rouen a choisi Charleroi comme point de départ pour leurs vacances vers la Grèce. Mais avant de décoller et de profiter d’un break, il faut préparer l’ensemble de ses documents pour éviter une mauvaise surprise. "La carte d’embarquement, le certificat de vaccination ou le test PCR négatif et le formulaire du pays. C’est compliqué", énumère la mère de famille.

"On a eu le sentiment d’être bloqués pendant un an et demi et là c’est la vie qui reprend, donc on est très satisfaits", explique son conjoint. "Avec l’année que l’on vient de vivre je crois que c’est important de pouvoir s’aérer un peu l’esprit et on a des envies d’ailleurs", ajoute-t-il.

Après une année catastrophique, l’aéroport de Charleroi a entamé sa relance accompagnée par les compagnies aérienne qui misent sur la reprise des activités. Comme Air Corsica qui propose un peu plus de 400 vols cette année.

"Les compagnies aériennes reprennent plus ou moins le schéma de vol qu’elles avaient en 2019. On le voit, Air Corsica a annoncé un schéma similaire à son offre de 2019. Les autres arrivent plus ou moins au même niveau puisque cette année 90% de l’offre de 2019 sera assurée avec notamment l’ajout d’une nouvelle ligne", assure Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport de Charleroi -Bruxelles Sud.

Si les avions sont là, presque comme avant, il faut désormais les remplir et lever certaines incertitudes. "Il est difficile en termes chiffrés de donner exactement le nombre de passagers attendus parce qu’il y a toujours une zone un peu floue sur le taux de remplissage, c’est-à-dire le nombre de passagers qui seront vraiment présents à l’aéroport compte tenu des différentes mesures sanitaires en Europe. Mais il est clair que la tendance est positive et que l’on voit que le nombre de passagers repart à la hausse", indique le porte-parole.

Et le passeport européen est un élément qui rassure les voyageurs, même s’il faut rester attentif aux différentes mesures mises en place par les pays de destination.