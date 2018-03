Libération des huit personnes interpellées dans le cadre d'un dossier de terrorisme

(Belga) Les huit personnes interpellées dimanche à la suite de perquisitions menées dans le cadre d'un dossier de terrorisme ont été libérées après avoir été auditionnées par la police, a indiqué le parquet fédéral lundi en fin de journée.

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené dimanche sept perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, Grammont et Malines. Aucun explosif n'avait été trouvé mais huit personnes avaient été interpellées au terme de ces actions. Le dossier de terrorisme dans le cadre duquel ont été effectuées les perquisitions et interpellations, était totalement distinct des dossiers concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de Bruxelles du 22 mars 2016. (Belga)