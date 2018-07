Liège: à sa 24ème condamnation, un dealer prend 40 mois fermes

Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 40 mois de prison ferme ainsi qu'une amende de 1.000 euros contre un homme âgé de 50 ans poursuivi pour avoir exercé un commerce de stupéfiants. L'individu compte déjà 23 condamnations à son actif.

Le prévenu avait été trouvé en possession de cannabis en mars dernier lors d'un simple contrôle. Une enquête avait alors démontré ses activités de dealer de drogue et avait déterminé qu'il avait vendu de l'héroïne pendant une année. L'homme était bien connu du parquet de Liège car il comptait déjà 23 condamnations à son actif, dont sept pour des faits de stupéfiants.



En tout, le prévenu avait déjà purgé quinze années de prison pour l'ensemble de ses condamnations. Le paquet a sollicité une nouvelle peine de 40 mois de prison ferme ainsi qu'une amende de 1.000 euros.



Selon son conseil, Me Moreau, le prévenu quinquagénaire est décidé à se prendre en charge pour entamer le chemin qui le conduirait à un reclassement. L'avocat a souligné que son client n'a plus bénéficié d'un sursis depuis 20 ans. Il a sollicité qu'un sursis probatoire lui soit accordé dans le cadre d'un suivi.



Le jugement sera prononcé le 13 juillet.