Liège: pendant que la police aide la victime d'un accident de voiture, il dévalise sa voiture!

Un trentenaire liégeois a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 mois de prison ferme et à une amende de 208 euros pour le vol d'un ordinateur, d'une tablette et d'un GSM. Le prévenu avait dépouillé la victime d'un accident de voiture alors que la police était présente sur place pour lui porter assistance.

Les faits commis par le prévenu s'étaient déroulés la nuit du 29 septembre 2018 vers 3h40 dans le centre de Liège. Le prévenu avait été attiré par le bruit de l'impact lors d'un accident de la circulation. Alors que des policiers portaient assistance à la victime de cet accident, le prévenu s'était dirigé vers la voiture, avait ouvert le coffre et s'était emparé d'un ordinateur, d'une tablette et d'un GSM.



Les objets avaient été retrouvés sur le prévenu qui tentait de prendre la fuite. L'individu ne pouvait ignorer la définition légale du vol car il avait déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires. Le parquet a déploré la pratique "lamentable" du prévenu qui avait profité de l'état de faiblesse du conducteur accidenté pour le dépouiller.



Le tribunal l'a condamné à une peine de 3 mois de prison ferme et à une amende de 208 euros.