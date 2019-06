Liège: un chauffard poursuivi pour entraves méchantes à la circulation et rébellion

(Belga) Un chauffard qui avait endommagé vendredi soir plusieurs voitures, dont deux véhicules de police, lors d'une course-poursuite à bord d'une voiture volée, sera traduit devant le tribunal correctionnel en vertu d'une procédure accélérée, a-t-on appris samedi de source judiciaire.

L'homme, originaire de Hannut, avait refusé d'être contrôlé par la police sur l'autoroute E25 en direction de Liège et une course-poursuite s'était engagée. Après avoir causé un accident impliquant deux autres voitures, sans faire de blessé, il avait fini par percuter une voiture de police avant d'encore foncer sur un autre véhicule de police et de finalement s'immobiliser sur le quai des Ardennes, d'être intercepté et privé de liberté. Lors de son audition samedi, le Hannutois, né en 1985, a expliqué avoir bu et avoir pris peur en voyant les policiers, a indiqué le parquet de Liège. Celui-ci a décidé de ne pas instruire le dossier mais de lancer une procédure accélérée. Déjà connu pour des faits de roulages, le chauffard comparaîtra donc devant le tribunal correctionnel. Il sera poursuivi pour entraves méchantes à la circulation et rébellion armée, car la voiture volée est considérée comme une arme. (Belga)