Liège: un homme condamné pour avoir abusé de sa fille entre ses 11 et 17 ans

Un Esneutois âgé de 60 ans a été condamné mardi par la cour d'appel de Liège à une peine de cinq ans de prison avec sursis pour deux cinquièmes (trois ans fermes) après avoir commis des faits de viols et d'attentats à la pudeur sur sa fille durant une période de cinq ans. La jeune fille avait été abusée entre ses 11 ans et ses 17 ans par son père.



La jeune fille avait dénoncé les faits en 2014 et avait précisé que son père avait toujours été violent avec les membres de sa famille. Elle avait rapporté qu'elle avait été abusée dès l'âge de 11 ans et durant au moins cinq années par son père qui avait d'abord posé sur elle des caresses. Petit à petit, alors que la jeune fille grandissait, il lui avait imposé d'autres scènes plus poussées qui s'étaient transformées en faits de viols par fellations imposées.





Une peine de cinq ans avec sursis



Ce père incestueux affirmait à sa fille que les actes qu'il posait sur elle étaient des preuves d'amour et que ce genre de pratiques se répétait dans la famille de génération en génération. Le prévenu avait été décrit au dossier comme un manipulateur avec une dynamique perverse, ayant aussi une très grande emprise sur les membres de sa famille. Sa fille, victime de ses agissements, était devenue anorexique. La cour d'appel a finalement condamné le prévenu à une peine de cinq ans avec sursis de cinq ans pour deux cinquièmes.