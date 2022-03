Il viole son ex-compagne avec deux hommes pour se venger: la peine est tombée

Un Liégeois âgé de 27 ans an été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison après avoir commis un viol collectif et plusieurs scènes de coups. La jeune victime, une ex-compagne dont le prévenu n'avait pas accepté la séparation, avait été violée par lui et deux autres hommes.



Les faits s'étaient déroulés à Liège la nuit du 2 mai 2015. Le prévenu n'avait pas accepté la fin de sa relation avec la jeune femme. Malgré ses réticences, elle avait accepté de passer la nuit avec lui. Le prévenu lui avait alors imposé une scène d'une violence extrême, y associant un membre de sa famille mineur d'âge et une troisième personne qui n'a pu être identifiée lors de l'enquête.

Empoignée par la gorge, la victime avait subi des menaces et une scène de viol imposée par les trois hommes. Le prévenu était aussi poursuivi pour des violences commises sur une ex-compagne. Il l'avait notamment accompagnée lors d'une soirée festive dans le centre de Liège et, après avoir constaté qu'elle regardait trop les garçons, l'avait empoignée par le cou avant de la frapper.

En état de récidive légale, le prévenu a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme.