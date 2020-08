Liège: un motard perd la vie dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation impliquant un automobiliste et un motard s'est produit mardi soir à Liège, a indiqué mardi la police de Liège. Le conducteur de la moto a perdu la vie, ont précisé les pompiers.



Mardi peu avant 20h30, un accident de la circulation s'est produit rue Ernest Solvay à Liège, entre la rue de l'Ile aux Corbeaux et la rue de l'Ile-Coune. Deux véhicules ont été impliqués dans l'accident, une voiture et une moto. Le conducteur du deux-roues a perdu la vie. La rue a dû être fermée dans les deux sens de circulation le temps de l'intervention des secours. Pour l'heure, nous n'avons pas d'information quant aux circonstances exactes de l'accident.