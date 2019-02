Liège: une bagarre entre deux frères se termine dans une mare de sang, l'un d'eux privé de liberté

La police liégeoise est intervenue lundi soir aux alentours de 22h30, pour un différend entre deux frères qui a mal tourné. L'un d'entre eux, B., né en 2000, a été privé de liberté, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Liège.

Les deux frères se sont d'abord disputés une première fois en début de soirée. L'un d'entre eux est rentré à la maison avec des traces de coups au visage. Vers 22h00, B. l'y a rejoint, extrêmement énervé. Il a cassé la vitre de la chambre de son frère et lui a asséné des coups de pied et de poing alors que celui-ci était couché dans son lit. Le père des deux bagarreurs a alors accouru dans la chambre, où il a trouvé l'un de ses fils étalé au sol et perdant une grande quantité de sang.

La police est arrivée sur les lieux vers 22h30.

Cela fait deux ans que les forces de l'ordre sont régulièrement amenées à intervenir pour des différends au sein de cette famille.