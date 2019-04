Ligne téléphonique anonyme pour dénoncer des laboratoires de drogues dans le Limbourg

(Belga) Le parquet de la province du Limbourg a mis sur pied une plateforme pour dénoncer de manière anonyme les laboratoires de drogues synthétiques. Le ministère public assure que chaque indication sera traitée par la police, en veillant à protéger l'anonymat du lanceur d'alerte.

La province du Limbourg est confrontée à une augmentation des laboratoires de drogues synthétiques, qui posent aussi un problème de décharges de déchets chimiques et menacent la sécurité et la santé publique, ainsi que l'environnement. Non seulement ces laboratoires exposent les résidents à un risque accru d'explosions et d'incendies mais aussi à des émanations toxiques qui se dégagent lors de la production. En outre, les déchets sont abandonnés de manière imprudente. En 2018, le Limbourg a découvert trois laboratoires de drogues de synthèse, et l'équivalent de 100 tonnes de déchets chimiques. Les coûts de déblaiement ont grimpé à 300.000 euros, alors que les sites doivent être remis en état. Depuis le début de l'année, cinq laboratoires et 11 décharges de déchets chimiques ont aussi été découverts, alourdissant la facture pour la société alors que les criminels brassent des gains illégaux conséquents. Le parquet et la police sont donc déterminés à lutter contre ce type de production. Le site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be, en néerlandais, détaille quels sont les signes qui peuvent indiquer une activité illégale. Le numéro 0800/2087 est joignable en toute anonymat pour signaler la suspicion d'un laboratoire ou d'une décharge. (Belga)