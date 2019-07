Liliane est portée disparue depuis ce dimanche à Jemeppe-sur-Meuse: l'avez-vous vue?

Le dimanche 30 juin 2019 vers 16 heures, Liliane THYS, une femme âgée de 65 ans, a quitté à pied la résidence Baccara située rue des Quatre Grands à Jemeppe-Sur-Meuse. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.



Madame THYS mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux châtain gris. Elle porte des grandes lunettes rondes.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantacourt foncé et d’une tunique bleue ciel ou turquoise.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.