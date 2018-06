Lisa assène un coup de couteau mortel à son père alcoolisé et menaçant: elle est fianlement acquittée de parricide

La chambre criminelle de la cour d'appel de Liège a prononcé jeudi matin l'acquittement de Lisa L., une habitante d'Aye (Marche-en-Famenne) de 21 ans qui avait tué son père de deux coups de couteau. Elle se trouvait bien en état de légitime défense au moment des faits, selon le tribunal.

Le 10 septembre 2015, le père de la prévenue, sous l'emprise de l'alcool, avait griffé son épouse et cassé le nez de son neveu. Après avoir été menacée de mort par son père, Lisa L. était intervenue dans la dispute et s'était emparée d'un couteau avec lequel elle avait frappé à deux reprises. Un des coups avait accidentellement atteint sa mère. Le second avait causé la mort de son père. Mais Lisa L. contestait l'intention homicide. Elle a soutenu qu'elle avait voulu faire peur à son père et qu'elle avait fini par le frapper car il s'avançait vers elle. La jeune femme avait été condamnée à 200 heures de travail et une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et avec excuse de provocation. Selon la cour d'appel de Liège, Lisa L. s'était retrouvée devant la menace de son père, un homme qui refusait de soigner son alcoolisme, avait proféré des menaces de mort et était animé d'une rage au moment des faits. Confrontée à un danger et à une menace, la prévenue a frappé sans intention de tuer, a considéré la cour.