Loopita, la perruche mascotte d’un magasin de Braine-l’Alleud, a été volée: "On est vraiment touché, c’est notre bébé"

Une perruche, mascotte, d’une boutique Tom&Co de Braine-l’Alleud, a été volé mardi dans le magasin. Une plainte a été déposé et le méfait a été filmé par les caméras de surveillance.

"Loopita... On se demande si tu es bien, on n'a rien pu faire", c’est ainsi que débute la publication Facebook du Tom&Co de Braine-l’Alleud. Le magasin spécialisé en articles pour animaux rapporte le vol de sa mascotte, une perruche Conure de Molinae.

"Trop gentille et confiante, tu as été la victime d'une famille mal intentionnée", poursuit le post. D’après le personnel de la boutique, le vol s’est déroulé mardi après-midi.

Séverine, visiblement encore sous le coup de l’émotion, raconte : "Cela s’est passé en cinq secondes… par une petite famille, avec un adolescent, venue en repérage la veille". Une famille qui, se souvient-elle, a demandé le prix d’une perruche de ce type : environ 400 euros.

On n’a pas beaucoup dormi depuis mardi

Images de vidéo surveillance à l’appui, le personnel du magasin a déposé une plainte à la police. Mais tout ce qu’il veut, c’est retrouver l’oiseau en bonne santé : "On n’a pas beaucoup dormi depuis mardi. On est vraiment touché, c’est notre bébé… On scrute tous les sites possibles d’animaux à vendre ou à donner".



©Facebook Tom&Co Braine l'Alleud

La perruche a ses petites habitudes dans le magasin. "Elle est choyée et le week-end, elle vient avec nous à la maison", confie Séverine.

Loopita vit dans la boutique depuis trois mois, après avoir été ramenée par un client. Elle a tout de suite été "adoptée" par la clientèle, qui désormais se mobilise aussi pour l’oiseau. "On est surpris de l’ampleur des événements, les gens partagent, marquent leur soutien… On espère que grâce à tout cela, on va récupérer Loopita", ajoute Séverine.