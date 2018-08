Lula fixé ce vendredi sur son éligibilité à la présidentielle

(Belga) Le Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil va se prononcer vendredi sur la validité de la candidature à la présidentielle de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis avril pour corruption.

Largement en tête des intentions de vote pour le scrutin du 7 octobre, Lula risque d'être déclaré inéligible en vertu d'une loi qui interdit à toute personne condamnée en appel de se présenter. "L'enregistrement (de la candidature de Lula) et toutes les réclamations seront jugés aujourd'hui", a expliqué une source du tribunal à l'AFP. La question de la validité de la candidature de l'ex-chef de l'Etat (2003-2010) n'était pas initialement à l'ordre du jour de la session extraordinaire qui devait commencer à 14H30 heure locale (19H30 HB), mais elle a été ajoutée au dernier moment. Condamné à 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent, Lula, 72 ans, est accusé d'avoir accepté un appartement en bord de mer en guise de pot-de-vin de la part d'une entreprise du bâtiment. L'icône de la gauche rejette farouchement ces accusations et se dit victime d'un complot visant à l'empêcher de briguer un troisième mandat présidentiel. (Belga)