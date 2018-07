Lundi noir pour les motards: six personnes ont perdu la vie sur les routes wallonnes

Les beaux jours motivent les motards à prendre la route. Mais ils restent des usagers faibles et le moindre accident peut être mortel. Ce fut le cas hier, à trois reprises...

Un motard a perdu la vie lundi soir à la suite d'une sortie de route entre Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle) et Beaumont. L'accident, dans lequel le motard était seul en cause, est survenu vers 19h55, sur la nationale 40 à hauteur des éoliennes entre Boussu-lez-Walcourt et Beaumont. Pour une raison inconnue, la victime, âgée de 59 ans, a perdu le contrôle de sa moto à hauteur du carrefour. Le véhicule s'est couché sur la route tandis que le motard a été projeté sur une pancarte publicitaire. Les secours se sont rendus sur place et ont entamé des manœuvres de réanimation. Malgré les efforts des ambulanciers, la victime est décédée sur place. La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) s'est rendue sur les lieux pour le constat d'usage et pour régler la circulation. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits.

Le deuxième accident a eu lieu à Walcourt. Un motard et sa passagère sont décédés lundi en début d'après-midi sur la N978 entre Chastrès et Gourdinne. Le motard a tenté de dépasser deux voitures mais le premier véhicule du convoi a viré à gauche pour emprunter une autre voie et la moto l'a percuté. La police de la zone Flowal (Florennes-Walcourt) a été appelée à 12h55. Le conducteur de la moto, né en 1986, est mort sur le coup. Sa passagère, née en 1985, est décédée d'un arrêt cardiaque peu après l'accident. Tous les deux étaient originaires de la région. La dame qui conduisait la voiture impliquée dans l'accident est choquée mais n'est pas blessée. Elle n'a pas encore pu être entendue, tout comme la passagère du deuxième véhicule du convoi, qui souhaite témoigner. Un expert a été envoyé sur place.

Un troisième accident mortel impliquant une voiture et une moto s'est produit lundi après-midi à la sortie de Hotton, en direction de Marche. Le motard habitant la région de Rochefort est décédé sur place, a indiqué le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier. Il circulait en direction de Hotton et est entré en collision avec une voiture roulant vers Marche alors qu'il effectuait une manœuvre de dépassement entre le pont du chemin de fer et l'entrée de Hotton, précise le bourgmestre. L'homme, né en 1960, est décédé sur place. La conductrice de la voiture a quant à elle été choquée, mais pas grièvement blessée. Un expert est descendu sur les lieux. L'accident et ses suites ont entraîné la fermeture de la nationale 86 reliant Hotton et Marche pendant plusieurs heures.

Enfin, lundi soir nous apprenions la mort d'un motard né en 1974, suite à un accident dimanche en fin d'après-midi sur la RN99 à Gimnée, dans la commune de Doische. Sa passagère, née en 1981, est également décédée. Selon l'expert mandaté par le parquet, le motard a pris un virage à une vitesse excessive et a perdu le contrôle. La moto a ensuite glissé sur la route et la conductrice qui venait en face, née en 1991, n'a pas pu l'éviter. Un motard qui suivait la moto a également témoigné en ce sens, rapporte le parquet. Les deux défunts étaient originaires d'Amblève (province de Liège).