Un piéton a fait une découverte macabre mercredi soir à Essen, dans l'arrondissement d'Anvers. Il a en effet trouvé un foetus d'à peine une dizaine de centimètres en rue, selon les informations de la police locale. Le parquet et des membres du laboratoire judiciaire ont été appelés sur place. On ignore cependant toujours ce qu'il s'est passé et s'il est question d'un crime.