Macédoine: mandat d'arrêt contre l'ex-Premier ministre Gruevski

(Belga) Un tribunal macédonien a délivré lundi un mandat d'arrêt contre l'ex-Premier ministre Nikola Gruevski, qui ne s'est pas présenté pour purger une peine de prison pour abus de pouvoir, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Ancien patron du VMRO-DPMNE (droite), Nikola Gruevski, 48 ans, a gouverné son pays de 2006 à 2016. Il a été condamné en appel en octobre pour avoir reçu pour son usage personnel une Mercedes d'une valeur de 600.000 euros, payée sur les deniers publics. Son arrestation a été réclamée par un tribunal de Skopje après l'expiration d'un délai donné à l'homme politique, aujourd'hui député, pour se présenter en prison après avoir épuisé tous les recours. "Le ministère a reçu l'ordre du tribunal principal de Skopje d'arrêter Gruevski", a déclaré Toni Angelovsvki, porte-parole du ministère de l'Intérieur. "Il n'y a pas pour l'instant de mandat d'arrêt international. Si on n'arrive pas à le trouver dans le pays au cours des prochaines 24 heures, on va alors le chercher à l'échelle internationale", a-t-il expliqué. Nikola Gruevski n'en est qu'au début de ses ennuis judiciaires puisqu'il est poursuivi dans cinq autres dossiers, concernant des faits de corruption, d'abus de pouvoir, de fraude électorale mais aussi d'écoutes illégales d'opposants ou de représentants de la société civile. Son camp avait été évincé du pouvoir au printemps 2017 par une coalition menée par le social-démocrate Zoran Zaev, soutenue par les partis de la minorité albanaise. Commentant sa condamnation, Nikola Gruevski avait dénoncé une "poursuite politique". Il incarnait la ligne intransigeante de son pays dans son conflit avec la Grèce, qui exige que son petit voisin change de nom, afin de lever un veto à l'adhésion de la Macédoine à l'Otan et au processus de son adhésion à l'Union européenne. Le Parlement macédonien a entamé en octobre un processus en vue de changer le nom du pays en "République de Macédoine du nord", un premier pas pour mettre fin à ce différend vieux de 25 ans. (Belga)