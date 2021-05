Maëlle, 14 ans, s'était suicidée suite à la diffusion de vidéos intimes: le principal suspect n'avait "aucune conscience" de ce qu'il faisait, selon son avocate

Le principal suspect lié au suicide de la jeune Maëlle a comparu ce lundi 17 mai devant le tribunal de la jeunesse de Charleroi. Maëlle, 14 ans, scolarisée au sein de l'école Saint-Joseph Notre-Dame de Jumet (Charleroi), s'est suicidée le 31 janvier 2020 à Jumet à la suite de faits de harcèlement scolaire, durant un an, et de la diffusion sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos à caractère sexuel la concernant. Le suspect âgé de 16 ans est en aveux des préventions à sa charge, notamment d'avoir diffusé plusieurs vidéos de la jeune victime "pour se venger", avait-il expliqué à l'époque. Il avait reconnu avoir diffusé les vidéos via Snapchat et un site appelé "Anonyme Charleroi".

Il a donc comparu ce lundi matin. Entouré de sa maman et de ses avocats, le jeune homme avait l'air absent. Il est entré dans la salle d'audience sans avoir croisé le regard des parents de la jeune fille. Son avocate a pris la parole une heure plus tard. "Il a pu dire qu'il reconnaissait les faits", a déclaré Virginie Luise. "Il a exprimé des regrets, et a expliqué le parcours qu'il a suivi depuis sa prise en charge. Il n'y a aucune conscience, au moment où il diffuse, où il envoie sur le web. Et je pense que ce manque de conscience, ce n'est pas uniquement (au niveau de mon client), mais ce sont les adolescents en général par rapport aux réseaux sociaux".

Pierre Huet, l'avocat du papa de Maëlle, a déclaré que "ce fut une épreuve douloureuse, un chemin de croix avec toutes ces audiences différentes", et que son client "a le sentiment que sa douleur n'est pas prise en compte".

Le jeune suspect risque une peine de 150 heures de prestation éducative. Il a déjà passé un mois dans une IPPJ. Deux autres suspects comparaissent séparément. Le 18 mars dernier, une première mineure de 14 ans a été condamnée à effectuer une prestation éducative de 75 heures.