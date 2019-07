Canicule annoncée: comment garder un maximum de fraîcheur dans votre maison?

La vague de chaleur était annoncée pour cette semaine et elle sera encore plus chaude que celle du mois de juin. A l'intérieur des habitations, on peut également souffrir de la chaleur. Alors, comment garder son habitation aux frais? Premier conseil: fermer vos rideaux durant la journée. L’objectif est d’empêcher les rayons du soleil de traverser les vitres et de se transformer en source de chaleur. Si vous avez des volets, n’hésitez pas à les descendre. C’est encore plus efficace pour garder de la fraicheur. Florence Hoorickx, architecte, explique: "Ça permet de casser directement le rayon du soleil qui pénètre dans la maison et donc d'empêcher la surchauffe directement sur le châssis. C'est bien mieux de fermer le volet. Le rideau est là pour compléter mais le volet, c'est mieux."

Faites-le quand le soleil ne tape plus dans la maison

Pour rafraichir la maison, n’hésitez à faire sécher votre linge à l’intérieur de l’habitation ou placer un essuie humide devant votre ventilateur. L’humidité absorbe la chaleur en séchant les tissus, et refroidit l’atmosphère. Ensuite, ouvrez vos fenêtres entre 22 h et 7 heures du matin. N’oubliez pas de faire de même avec les velux sur le toit. "La chaleur monte et donc forcément, l'évacuer de la maison est important. Faites-le quand le soleil ne tape plus dans la maison. La chaleur s'évacuera par les ouvertures en toiture."

Avoir des arbustes et des plantes devant ou sur votre façade est efficace. La verdure sert d’isolant. "Les plantes, évidemment, sont là également pour couper les rayons du soleil et les empêcher d'arriver dans la maison. Ca rafraichit l'atmosphère. Avoir des plantes préserve l'humidité de la terre. Tout cela dégage un peu de fraicheur pour la maison."

Mais à côté de ses conseils pratiques, garder la chaleur à l’extérieur d’une maison se base d’abord et surtout par une bonne isolation en façade et sur la toiture du bâtiment.