Malik, disparu à Bruxelles en plein voyage scolaire: l'enquête se penche sur ses coups de fil

L'enquête se concentre sur la téléphonie après la disparition d'un jeune Indien à Ixelles

Le parquet de Bruxelles a déclaré, lundi en fin de matinée, que les recherches se poursuivaient concernant le jeune Indien de 13 ans qui a disparu à Ixelles samedi vers 21h00. L'enquête se concentre actuellement sur la téléphonie car il a été constaté que le jeune homme avait passé de nombreux coups de fil juste avant sa disparition.

"Il s'agit d'un mineur de 13 ans qui vient d'Inde. Il était à Bruxelles avec sa classe. Samedi soir, ils ont effectué une sortie au restaurant à Ixelles et lorsque le groupe est rentré à l'hôtel le professeur a constaté qu'il manquait un élève", a expliqué Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

"La disparition est jugée inquiétante. L'enquête se concentre en particulier sur la téléphonie car le jeune homme disparu a passé plusieurs appels au restaurant. Aucune piste n'est actuellement privilégiée", a-t-il indiqué.

Dimanche, la police fédérale et Child Focus ont signalé la disparition d'un jeune adolescent indien âgé de 13 ans, samedi soir à Ixelles, alors qu'il était en voyage scolaire avec tout un groupe d'élèves. Celui-ci, Malik Shorya, mesure 1m55, est de corpulence mince et a des cheveux noirs coupés courts. Il a été vu pour la dernière fois vers 21h15 dans un restaurant indien de l'avenue Adolphe Buyl à Ixelles. Il n'a plus donné signe depuis.

Selon les informations de la police et de Child Focus, toute la classe, avec deux professeurs, était au restaurant en soirée quand un des enseignants a remarqué que le groupe n'était plus au complet. Actuellement, la classe est toujours en Belgique, avec l'espoir de retrouver son élève manquant.