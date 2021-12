Des migrants mineurs n'ont pas pu être accueillis au Petit-Château: action symbolique devant le cabinet du secrétaire d'Etat

Les centres d'accueil de Fedasil sont saturés. Leurs directeurs et leurs travailleurs sont venus le dire ce jeudi matin devant le cabinet du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi. Ils y ont mené une action symbolique pour dénoncer cette situation.

Mercredi soir, pour la toute première fois, le centre d'accueil du Petit-Château à Bruxelles a dû refuser d'accueillir neuf mineurs. Il s'agit d'adolescents migrants qui sont arrivés seuls dans notre pays. D’habitude, le centre trouve toujours quelques places pour les familles et les mineurs non accompagnés. Mais là vu leur nombre croissant, cela n'a pas été possible. Pourtant, les premiers faisaient la file dès 5h du matin.

Les 28.000 places d’accueil de Fédasil sont occupées à 95%. Les mineurs isolés, eux, sont plus de 2.500 dans les centres.