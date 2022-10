Manifestation de camping-cars: Véronique et son mari ont reçu un rectificatif de 2.775 euros à cause de la nouvelle taxe

Après 10 ans d’économie, Véronique et Philippe, son mari, ont pu réaliser leur rêve de s’offrir un camping-car. Les heureux propriétaires ont cependant assez vite déchanté quand ils ont appris que la taxation avait changé.

"Nous l’avons acheté le 23 juin. Au début, on a reçu la taxe normale qui était de 148 euros, comme prévu avant, et il y a 15 jours on a reçu un rectificatif de 2775 euros à payer avant le 25 de ce mois-ci", raconte Véronique. "Personne ne nous avait prévenu de rien."

La raison de cette rectification est le décret adopté par la Wallonie le 1er janvier 2022 qui considère les camping-cars comme des voitures et non plus comme des utilitaires comme avant. Désormais, les propriétaires doivent payer des taxes de circulation et de mise en circulation.

Pour montrer leur mécontentement, les propriétaires veulent frapper fort. Ils étaient 300 ce dimanche à s’être réunis à Wavre (Brabant wallon) pour manifester et exiger la fin de cette taxe.

"Nous appelons à un boycott total des aires wallonnes", assène Xavier, un des organisateurs de la manifestation. "Ça ne sert à rien de circuler sur les aires wallonnes parce qu’on ne veut pas de nous", regrette-t-il en appelant ses congénères à se rendre plutôt en France, en Flandres et au Luxembourg.