Manuel Valls fait condamner Paris-Match pour des photos avec sa compagne espagnole

Pour atteinte au respect dû à la vie privée de Manuel Valls et à son droit à l'image, la société éditrice de Paris Match a été condamnée à lui verser 8.000 euros de provision et 2.000 euros au titre des frais de justice, selon une ordonnance de référé - une procédure d'urgence - consultée par l'AFP. L'ancien Premier ministre, officiellement candidat à la mairie de Barcelone depuis le 25 septembre, demandait 30.000 euros de provision et la publication d'un communiqué judiciaire en Une de Paris Match. L'hebdomadaire avait fait sa Une le 30 août sur cette relation et sur la "conquête" de la mairie de Barcelone par Manuel Valls, et publié plusieurs photos du couple en vacances, dont certaines les montrant en maillot de bain. "Le fait que Manuel Valls soit candidat potentiel (à l'époque, ndlr) à la mairie de Barcelone (...) n'est pas de nature à justifier, au nom du droit du public à l'information, la multiplication des détails sur les lieux de villégiature des intéressés ou la publication de photographies en maillot de bain", a estimé le juge. Si les photos montrant Manuel Valls tantôt en maillot, tantôt en chemise, démontrent "une traque incompatible avec sa liberté d'aller et venir", le magistrat a toutefois noté que l'article ne montre pas l'ancien Premier ministre "sous un jour dévalorisant", et remarqué que celui-ci "a pu s'être montré complaisant à l'égard des médias concernant sa vie sentimentale" dans le passé. "Le tribunal a privilégié la protection de la vie privée au voyeurisme: Manuel Valls ne peut que s'en féliciter, comme n'importe quel citoyen", a réagi son avocat, Richard Malka. "On est là clairement dans la collection Arlequin et pas dans une analyse politique", avait-il raillé lors de l'audience, début novembre. L'avocate de Paris-Match, Marie-Christine de Percin, avait au contraire plaidé que "le lien est totalement évident entre cette histoire sentimentale et l'ambition politique de Manuel Valls à la mairie de Barcelone", et défendu des photographies "utiles" dans un contexte de "suspense sur la candidature de Manuel Valls". (Belga)