Marc a disparu à Blankenberge: l'avez-vous vu?

Le samedi 14 avril 2018 vers 13h30, Marc DE MEULEMEESTER, un homme âgé de 80 ans, a quitté son domicile situé à Blankenberge, Franchommelaan, pour prendre le tram en direction d’Ostende. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Monsieur DE MEULEMEESTER mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a de cheveux gris et porte des lunettes. Il se déplace de manière courbée avec les mains dans le dos.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon gris foncé et d’une veste d’été noire.

Marc DE MEULEMEESTER a besoin de soins médicaux.



Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.