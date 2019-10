Marc Dutroux présenté comme "le psychopathe le plus pur jamais vu" par les spécialistes

Ce jeudi 17 octobre, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles se penchera sur la demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux. Il sera d'abord question d'évaluer les risques de récidive mais aussi la dangerosité et l'état mental du pédophilie, âgé aujourd'hui de 62 ans.

Le 5 mai 2004, devant la Cour d'assises d'Arlon, trois psychiatres ont détaillé durant de longues heures le profil psychologique de Marc Dutroux. "C'était hors du commun de par la personnalité du personnage. Il était très difficile à cerner initialement, très refermé. Il communiquait peu et passait son temps à fournir de nombreuses explications pour tenter de justifier son comportement. Il ne se remettait pas en question à cette époque-là. Bon maintenant, je ne sais pas comment il est", se souvient Michel Godfroi, neuropsychiatre.

A l'époque, Marc Dutroux est diagnostiqué psychopathe, autrement dit comme étant "une personnalité insensible, intolérante à l'échec, égocentrique et incapable de remords". L'un des psychiatres parle alors du "psychopathe le plus pur jamais vu en 3.000 expertises".

"La présence de psychopathie constitue un facteur de dangerosité et un facteur de risque. Actuellement, la science ne peut pas dire si tel ou tel traitement peut fonctionner. Faut-il encore que le détenu ou la personne demande un traitement, se soumette au traitement et ne mobilise pas ces propres caractéristiques dans le cadre du traitement", éclaire Fabienne Glowacz, professeure de la psychologie clinique de la délinquance à l'Université de Liège.

Marc Dutroux a-t-il changé?



Or, la manipulation est le maître-mot de son comportement selon les experts. Marc Dutroux manipule sa femme, ses victimes, les enquêteurs... "Plus que les autres, il tendait à nous expliquer son geste en fonction de sa philosophie", indique Michel Godfroi. La dangerosité ne fait pas de doute, concluent les psychiatres en 2001. 18 ans plus tard, Marc Dutroux a-t-il changé? Tous les spécialistes que nous avons contactés en doutent. "Il y a des spécialistes d'Outre-atlantique qui travaillent avec des meurtriers sexuels et qui évoquent la nécessité d'une longue peine et qui envisagent difficilement une sortie", assure Fabienne Glowacz.

Marc Dutroux est-il encore dangereux ? La justice belge rouvre ce 17 octobre ce dossier criminel ultra sensible pour examiner une demande d'expertise psychiatrique déposée par les avocats du pédophile emprisonné depuis 23 ans. Le tribunal d'application des peines, réuni à Nivelles, dira d'ici 15 jours, s'il faut à nouveau évaluer la dangerosité de Marc Dutroux. A charge pour lui de payer d'éventuels nouveaux experts.