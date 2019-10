Marc Dutroux est-il libérable? Un groupe d'experts va se pencher sur la question

Le Tribunal de l'Application des Peines (TAP) de Bruxelles a décidé, lundi après-midi, d'accorder à Michel Lelièvre sa libération moyennant certaines conditions. La principale est de trouver un logement dans les six mois à venir. S'il n'y parvient pas, la décision du TAP ne sera plus valable et l'intéressé devra introduire une nouvelle demande de libération. Michel Lelièvre avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour son rôle actif dans l'affaire Dutroux. Ce dernier peut-il espérer également une libération conditionnelle ? C'est la question que Fabrice Grosfilley a posé à son avocat, Bruno Dayez, ce mardi matin sur Bel RTL.





Fabrice Grosfilley: Votre client, Marc Dutroux, pourra-t-il suivre un jour le même chemin que Michel Lelièvre ?

Bruno Dayez: C'est tout ce que j'espère mais nous sommes encore loin du bout. Une audience est prévue le 17 octobre. Je pense que je n'apporte pas de scoop concernant la désignation d'un collège d'experts pour, notamment éclairer le tribunal d'application des peines (TAP) sur la question de sa dangerosité.



Fabrice Grosfilley: Vous demandez une expertise psychiatrique pour qu'on sache s'il y a des risques de récidives et savoir si une libération conditionnelle peut être accordée un jour ou pas ?

Bruno Dayez: Exact. Les experts devront plancher et établir un profil de personnalités détaillé, de nature à permettre au tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause.







Fabrice Grosfilley: Pourquoi un avocat a-t-il comme mission de réclamer la libération conditionnelle de son client? Quelle est votre motivation profonde ?

Bruno Dayez: La libération conditionnelle est un droit. Nous sommes préposés à faire valoir les droits des personnes qui nous consultent et en particulier les droits des détenus. Ce sont des personnes qui méritent d'être défendues quels que soient les crimes qu'elles ont commis. D'ailleurs, c'est une obligation pour un avocat de défendre les personnes qui lui confie la défense de leurs intérêts. En ce qui me concerne, on sait pourquoi je suis monté au créneau. La défense de Dutroux correspond aux idées que je défends et professe depuis maintenant 37 ans sur l'abolition des peines perpétuelles et sur la réforme de la libération conditionnelle. Je considère qu'elle est beaucoup trop exigente et drastique.





De votre point de vue d'avocat, la libération de Michel Lelièvre est-elle salutaire ?

Si mes informations sont exactes, Michel Lelièvre était libérable depuis 2005. Il a subi 23 ans de détention. Je pense qu'il faut représenter à la population qui n'a forcément pas d'expérience de ce qu'est le monde carcéral du fait qu'une peine de 23 ans de prison est un non-sens. Toute la littérature scientifique démontre qu'après 15 ans, il est de plus en plus difficile de réinsérer les gens. Donc, la prison joue ici le rôle d'une institution de désinsertion sociale. Et donc, le paradoxe de la libération conditionnelle pour les très longues peines est qu'on demande aux gens de se réinsérer alors qu'on a déployé des efforts considérables pour les désinsérer.