Marc Dutroux ne sera pas libéré sous conditions: son rapport psychiatrique est accablant

L'avocat de Marc Dutroux, maître Bruno Dayez, a communiqué l'information à nos confrères de Sudpresse : son client renonce à sa demande de libération conditionnelle. Selon son rapport psychiatrique, Marc Dutroux représente un trop grand danger pour la société. Trois experts psychiatriques avaient été chargés d'évaluer l'état de santé mentale de Dutroux : leur rapport de 90 pages est sans équivoque.

Marc Dutroux y est dépeint comme un psychopathe sadique qui n'aurait pas de remords pour ses nombreuses victimes. Ce rapport ne permet donc pas de continuer la procédure de demande de libération conditionnelle.

Le risque de récidive est trop important

Les experts psychiatriques ont rendu leur rapport le 10 septembre, soit il y a près de deux semaines. Le détenu, après 24 ans de prison, présente toujours un risque élevé de récidive, selon ce rapport. "Le risque maximal, un certain degré de perversion, un profil psychopathique, une asocialité et un certain sadisme", peut-on lire dans ce rapport, selon Sudpresse.

Son avocat maître Dayez souhaite tout de même continuer à travailler sur ce dossier, afin d'obtenir de meilleures conditions de détention pour son client. Pour rappel, Marc Dutroux a été condamné en 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du TAP, pour avoir enlevé et séquestré six jeunes filles - Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia -, pour avoir abusé sexuellement d'elles et pour avoir tué les quatre premières.