Marché de Noël de Liège: "On est plus en sécurité nulle part mais on vient quand même"

Après la fusillade à Strasbourg, Vincent Jamoulle et Julien Raway se sont rendus sur le marché de Noël à Liège. Comment réagissent les exposants et les visiteurs ? Sachant que Liège a vécu la tuerie de la place Saint-Lambert il y a exactement 7 ans.

A l’ouverture ce matin, certaines personnes ne sont pas au courant des événements de Strasbourg. Elles l’apprennent de la bouche de notre équipe. "C’est pour nous faire peur d’entrer ici que vous nous dites ça? Maintenant, vous me donnez la frousse", dit une dame qui compte bien se réchauffer avec un petit verre de vin chaud.



La menace sur les marchés de Noël : l’ingrédient ne fait en principe pas partie de la recette de la tartiflette. "C’est vrai que le Liégeois est en général quelqu’un de très festif et brave pas mal de choses mais on a quand même vu lors des années précédentes une influence sur le nombre de clients", pointe Benoît Deroo, un vendeur de tartiflette.





Une influence sur le nombre de clients?



10h30, tous les mercredis se tient la réunion de sécurité à l’hôtel de police. Ce matin, il y a un point supplémentaire à l’ordre du jour : faut-il renforcer le dispositif ?



"Dans la mesure où on avait déjà pris beaucoup de précautions à l’ouverture du village, il ne nous apparaît pas nécessaire de renforcer le dispositif qui est déjà suffisant", souligne Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège.



Parmi ces mesures, on peut citer des patrouilles de police en uniforme et en civil, des caméras de surveillance, des énormes bacs en béton à toutes les entrées pour empêcher l’intrusion de véhicules. Pour des questions de sécurité, la police ne veut pas donner plus de détails.





Pas de mesures supplémentaires



"On est plus en sécurité nulle part mais on vient quand même", résume une autre dame rencontrée par notre équipe. Sur la place Saint-Lambert, à côté des chalets, une cérémonie aura lieu demain en mémoire des victimes d’un autre tireur isolé il y a 7 ans.



"C’est encore figé dans tous les esprits. A chaque fois que le village de Noël est ici, je crois qu’inconsciemment tout le monde y pense encore un peu", réagit un papa.



Avec ses 200 chalets, le marché de Noël de Liège est le plus grand de Wallonie. Sur un mois, il attire deux millions de visiteurs.