Marche pour le climat ACTE IV - LE DIRECT: des jeunes Tournaisiens surprennent Marie-Christine Marghem au petit matin

Plus de 35.000 manifestants, comme la semaine passée, sont attendus ce jeudi dans les rues de Bruxelles pour le climat, d'après la police. La mobilisation des hautes écoles et des universités n'ayant été que partielle la semaine dernière, il pourrait y avoir plus de monde. Des marches sont aussi organisées dans plusieurs villes wallonnes, comme Charleroi et Liège. Particularité: des membres du personnel académique (professeurs des hautes écoles et université) devraient se joindre à la marche des étudiants.

LE DIRECT :

7h: des jeunes Tournaisiens bravent le froid et sont à déjà dans la rue pour militer en faveur du climat. Ils se sont réunis devant le domicile de la Ministre fédérale de l'énergie, très décriée ces dernières semaines, Marie-Christine Marghem. Leur but ? L'interpeller de vive voix au saut du lit! Zoé Masquelier fait partie des organisatrices de cette action, elle s'est exprimée sur BEL RTL à 7h: "Madame la Ministre vient de sortir, et une dizaine de jeunes, motivés, étaient là pour l'accueillir, pour lui montrer leurs pancartes. Elle n'a pas voulu s'exprimer, elle n'a rien dit, mais la décision avait été prise de notre côté de ne pas discuter avec elle. Pour nous, c'est elle qui est censée faire son boulot, on voulait juste lui rappeler de faire son boulot, de prendre des mesures ambitieuses. Et on sera toute la journée dans Tournai pour lui rappeler de faire son boulot. On veut montrer qu'on est plus chaud que le climat".





LE TIMING :



A Bruxelles, où il y aura le plus de monde, le rassemblement aura lieu à la gare du Nord à 10h30. Le départ est fixé à 11h00, mais il pourrait être donné plus tôt si la pression est trop importante. La marche passera par les boulevards Pacheco et Lemonnier pour terminer à la gare du Midi. La dislocation est prévue à 12h30.

A Liège, le départ est annoncé à 10h30. A Charleroi, la manif est prévue à partir de 13h.



LE CONTEXTE :



Nous en sommes déjà à l'Acte IV. Une première manifestation avait été organisée par Youth For Climate le jeudi 10 janvier. Quelque 3.000 élèves de l'enseignement flamand avaient alors brossé les cours pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures fortes pour limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C. La semaine suivante, ils ont été rejoints par des élèves de l'enseignement francophone, portant leur nombre à 12.500. La FEF a appelé les étudiants du supérieur à rallier jeudi dernier ce mouvement de la jeunesse pour l'environnement, faisant grimper le nombre de manifestants à 35.000 personnes. Cette marche sera renouvelée tous les jeudis jusqu'aux élections. Maxime Michiels, président de la Fédération des Etudiants francophones, n'est pas certains qu'il y aura beaucoup plus de monde que la semaine passée, remarquant que si les étudiants sont libérés des examens, beaucoup rentrent dans leurs familles ou partent en vacances entre les deux semestres. Difficile de prédire le nombre de personnes qui seront dans les rues ce jeudi, donc. La police en attend environ 35.000, rien qu'à Bruxelles.

"On veut faire passer un message aux politiciens", explique Adélaïde Charlier, coordinatrice pour Youth for Climate. "On a peur. Nous les jeunes, on se réveille tous les matins en se demandant si on aura un avenir, comme celui que nos parents et nos grands-parents ont eu. Apparemment, on nous dit non. On a peur et on vient crier cette inquiétude dans les rues".

Harold Fitch Boribon, membre du groupe Génération Climat, remarque que beaucoup de parents et grands-parents leur ont manifesté leur soutien et que certains accompagnent leurs enfants et petits-enfants à la manifestation. Il ajoute que des écoles s'organisent pour encadrer les élèves ou encore réaliser une participation par groupe dans les classes, afin de limiter la perturbation des cours. "Dans l'idée d'une forme de grève générale, on aimerait que d'autres groupes de la société nous rejoignent, parce que c'est important que les jeunes manifestent, mais seuls on n'arrivera pas à grand chose", s'avance Harold Fitch Boribon. "Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de contacts en ce sens".



