Maria a disparu à La Louvière et a besoin de soins médicaux urgents: l'avez-vous vue?

À la requête du Parquet du Hainaut, division Mons, nous diffusons cet avis de disparition.

Le mercredi 06 juin vers 12h45, Maria Turco, une femme âgée de 79 ans, a quitté à pied la maison de repos "Résidence les Jardins d'Astrid", située rue Reine Astrid à La Louvière. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.



Maria mesure environ 1m50 et est de corpulence forte. Elle a des cheveux courts et des yeux foncés. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une blouse blanche à longues manches et d'un pantalon noir. Elle portait également un sac à main en tricot de couleur bleu roi.



L'état de santé de Madame Turco nécessite des soins médicaux urgents. Si vous l'avez vue ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.