Marie-Claire retrouvée morte, bâillonnée et ligotée à son lit à Gembloux: Lonnie Meunier est reconnu coupable

La cour d'assises de Namur a déclaré vendredi Lonnie Meunier coupable d'homicide volontaire sur Marie-Claire Wauthier. Dans son arrêt, la cour estime que les déclarations faites par Lonnie Meunier après les faits contredisent les éléments objectifs du dossier et ne sont donc pas crédibles.

Pour la cour, les faits ont dépassé les limites fixées par Marie-Claire Wauthier concernant certaines pratiques sexuelles dans les mails qu'elle avait échangés avec l'accusé. La cour juge qu'en l'attachant, en la baillonant et en l'étranglant comme il l'a fait, il ne pouvait que tuer sa victime. La cour a aussi estimé que Lonnie Meunier avait bien étranglé Marie-Claire Wauthier. Il est également reconnu coupable de l'incendie du bâtiment de la rue Gustave Docq et du vol de la carte bancaire qui se trouvait chez la victime.

Rappel des faits

Le samedi 3 juin 2017, Marie-Claire Wauthier, 59 ans a été découverte par les pompiers bâillonnée, ligotée aux poignets et aux chevilles et attachée à son lit. L'autopsie a confirmé que la victime est morte étouffée et étranglée. Pour faire croire à un vol, Lonnie Meunier, un jeune père de famille de Chiny, lui a volé sa carte de banque et a bouté le feu au matelas. Il avait été identifié grâce aux caméras de surveillance de l'immeuble gembloutois.