Marseille: deux jeunes blessés par des tirs, dont un mineur au pronostic vital engagé

(Belga) Deux jeunes ont été blessés par arme à feu, samedi en fin d'après-midi dans les quartiers Nord de Marseille, dont un mineur de 14 ans, selon le parquet, pour qui le pronostic vital est engagé, a-t-on appris auprès de sources concordantes.

"Toutes les pistes sont envisagées dont celle d'un règlement de comptes", a indiqué une source policière, précisant que les deux victimes avaient été pourchassées par deux hommes à bord d'un véhicule. Les deux jeunes hommes, de 19 et 14 ans ont été blessés par une arme à grenaille, a précisé le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi dans le quartier des Arnavaux, cité du nord de Marseille, a ajouté la police, confirmant une information de La Provence. Il y a moins de 24 heures, dans un autre quartier de la cité phocéenne proche de la gare Saint-Charles, un jeune homme de 19 ans a été tué par balles lors d'un probable règlement de comptes lié au trafic de drogue. Vendredi vers 22H30, deux hommes au visage cagoulé, armés pour l'un d'une arme longue et pour le second d'une arme de poing, ont fait feu sur la victime avant de s'enfuir à pied, selon les premiers témoignages recueillis par la police. Des douilles de calibre 7,62 mm de type kalachnikov et 9 mm ont été retrouvées sur place, a précisé M. Tarabeux. Touché par deux balles au cou et au thorax, le jeune homme était décédé à l'arrivée des secours. La piste d'"une guerre de territoire liée au trafic de produits stupéfiants est privilégiée", a indiqué à l'AFP M. Tarabeux qui a confié l'enquête à la police judiciaire. Des coups de feu avaient été tirés la nuit précédente dans le même périmètre. Quatre hommes sont morts dans des règlements de comptes depuis le début de l'année à Marseille. Le 12 mars, un homme de 42 ans a été tué au fusil d'assaut dans les quartiers nord, à la Busserine (14e arrondissement), alors qu'il était à bord de son véhicule avec son frère, très grièvement blessé. (Belga)