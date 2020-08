Mathieu a disparu ce matin à Bastogne: avez-vous vu cet homme ou son véhicule ?

Le jeudi 20 août 2020 vers 07h00, Mathieu Van Nylen, un homme âgé de 27 ans, a quitté son domicile situé rue de l'Etang à Bastogne afin de se rendre à son travail. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Il se déplace à bord d'une Ford Fiesta bleue immatriculée 1-LJU-613. Mathieu mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Il porte de courts cheveux bruns foncés, une moustache et un bouc. Au moment de sa disparition, il était vêtu de vêtements de travail composés de bottines, d'un short gris et d'un t-shirt gris avec des inscriptions jaunes ‘NUTSCONSTRUCT'.

Si vous avez vu Mathieu Van Nyler ou son véhicule ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.