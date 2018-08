Le Ring de Bruxelles a finalement rouvert à Hal, où un camion a heurté et incendié un pont mercredi soir: "Du bon vieux surréalisme à la belge"

Le ring de Bruxelles a été fermé toute la nuit dans les deux sens à hauteur de Hal, à la suite d'un accident impliquant un poids lourd. Le camion a pris feu en-dessous d'un pont. Les travaux furent plus importants que prévus et la circulation n'a été complètement rétablie que vers 6h20 ce jeudi matin.

Le Ring de Bruxelles est enfin rouvert entièrement à hauteur de Hal, depuis environ 6h20 ce jeudi. Il a dû être fermé mercredi soir suite à un accident impliquant un camion et un pont, ce qui a causé de gros embarras de circulation en soirée et également durant toute la nuit. Des déviations ont été mises en place, mais la situation semblait chaotique.

"Du bon vieux surréalisme à la belge", nous a écrit Michael, ce matin, via le bouton orange Alertez-nous. "La sortie d'autoroute de Hal est fermée vers Bruxelles, on nous dévie sur une autre autoroute qui ne va pas du tout au même endroit pour nous faire ressortir 5 km et demi plus tard. On nous fait rentrer sur l'autoroute vers Bruxelles mais ensuite on nous empêche d'aller à Bruxelles et pour finalement nous faire ressortir à la sortie Hal, de là où on vient, sans aucune déviation prévue, sans aucun panneau pour prévenir au préalable avant d'arriver à l'autoroute... Même Waze (l'application de roulage) n'était pas à jour par rapport à cet incident".





Que s'est-il passé ?

Pour une raison indéterminée, un camion a quitté sa trajectoire et percuté la berme centrale du Ring de Bruxelles mercredi vers 17h30. Le poids lourd rempli de papier, qui circulait sur le Ring extérieur, a pris feu sous un pont, ce qui a causé de sérieux dégâts à l'édifice, notamment au niveau d'une voie hydraulique.

Le plan catastrophe médical a été déclenché et la Croix-Rouge et la Protection civile étaient sur les lieux pour distribuer de l'eau. Les pompiers ont aménagé une partie de la berme afin que les automobilistes coincés sur le Ring extérieur puissent faire demi-tour et emprunter le Ring intérieur.