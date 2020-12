Maxime Pans, le policier liégeois blessé par un tir à la tête lors d'un contrôle, va pouvoir passer Noël en famille

Maxime Pans avait été gravement blessé le 9 septembre 2019. Ce policier liégeois de 33 ans avait reçu une balle dans la tête lors d'une banale intervention de police. Alors qu'il procédait à la fouille d'un individu, celui-ci avait dégainé une arme et avait tiré sur le policier. Le collègue de l'agent, qui se trouvait juste à côté, avait ensuite ouvert le feu pour abattre le tireur.

Après avoir été plongé dans le coma et passé plusieurs mois à l'hôpital, Maxime Pans se remet progressivement de ses blessures dans un centre de revalidation. À nos confrères de 7sur7, il raconte que ses séquelles restent cependant importantes. "J’ai une hémiplégie partielle à gauche. Mon bras droit est fonctionnel à 100%, mais mon bras gauche ne veut rien savoir. Et j’ai encore du mal à me mouvoir", a-t-il confié.

À cause de la situation sanitaire actuelle, le père de famille n'a plus vu ses enfants depuis deux mois. À l'occasion des fêtes, un appartement sécurisé est prévu pour qu'ils puissent passer Noël ensemble, expliquent nos confrères. "Si je n’ai qu'une chose à leur dire, c’est que je les aime tous, pour toute la vie, comme disent mes garçons", souffle-t-il. Après ces moments en famille, il devra respecter une quarantaine de dix jours par précaution.