Méfiez-vous du SMS frauduleux "new voicemail": il propage le virus Flubot

Le virus Flubot se propage à nouveau sur les téléphones via un sms. Le message indique : "new voicemail", suivi d'un lien. Safeonweb, chargé de la cybersécurité en Belgique, recommande vivement mercredi de ne pas cliquer sur ce lien. Le mois dernier déjà, le virus Flubot avait infecté des milliers de smartphones belges par le biais d'un message prétendument envoyé par bpost. Il s'agit d'un malware dangereux qui cause beaucoup de dégâts et se propage rapidement aux contacts téléphoniques de la victime. Cette fois-ci, il s'agit d'un message court: "New Voicemail", suivi d'un lien. Les personnes qui cliquent sur le lien sont invitées à télécharger une application. "Ne le faites en aucun cas", prévient Safeonweb. "Il installera un virus sur votre appareil qui pourra accéder à vos données personnelles telles que les mots de passe, les détails de votre carte bancaire et toute votre liste de contacts." Les personnes qui reçoivent le sms peuvent toutefois transmettre une capture d'écran à l'adresse e-mail suspect@safeonweb.be, avant de supprimer le message. L'institution pourra alors bloquer les liens frauduleux contenus dans le sms.