Mehdi est porté disparu depuis qu'il a quitté l'hôpital à Woluwe-Saint-Lambert: l'avez-vous vu?

Le samedi 21 juillet 2018 vers 19 heures, Mehdi BENABDERRAHMANE, un homme âgé de 28 ans, a quitté l’hôpital UCL à Woluwe-St-Lambert et ne s’est plus manifesté depuis.

Mehdi est de nationalité française et séjourne depuis la mi-avril en Belgique, à Forest. Il mesure 1m74 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs coupés court. Il marche de manière courbée et a une dentition irrégulière. Il porte des lunettes.

Il pourrait être vêtu d’un pantalon de sport foncé, de baskets noires et d’un pull bleu foncé.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.