Menaces envers Vincent Van Quickenborne - Le colis suspect envoyé au domicile de Vincent Van Quickenborne est inoffensif

(Belga) Le colis suspect trouvé au domicile de Vincent Van Quickenborne lundi soir s'avère être un paquet postal inoffensif. C'est ce qu'a confirmé la police à l'agence Belga: "Nous revenons à une surveillance normale".

En début de soirée, un colis suspect avait été découvert près du domicile du ministre Open VLD. Dans le contexte de la récente mise sous sécurité du ministre, annoncée samedi par le parquet fédéral en réaction à des menaces sérieuses émises à son encontre, ces derniers développements étaient alarmants. Un périmètre de sécurité de 100 mètres avait été établi autour de la maison du ministre et le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) était venu sur place. Mais il s'est finalement avéré que le paquet était un colis postal inoffensif. Le périmètre a été levé et le service de déminage est reparti. (Belga)