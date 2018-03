Mercedes est portée disparue depuis mercredi à Wanze: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Huy.

Le mercredi 14 mars 2018, Mercedes KERSTEN, une jeune femme de 28 ans, a été vue pour la dernière fois dans la rue Joseph Wauters à Wanze. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Elle se déplace à bord d’une Peugeot 206 gris clair ancien modèle, immatriculée 1-NUL-335. Le véhicule porte les traces d’un accident sur le côté droit.



Mercedes mesure 1m85 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux rouge acajou mi-longs tombant sur les épaules. Elle possède des tatouages représentant des étoiles sur les poignets et porte en permanence des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean foncé, une veste ¾ foncée et des baskets noires.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



Lien vers l'avis de recherche.