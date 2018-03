Mesut a enlevé son fils de 3 mois, qui a besoin de soins médicaux, à Montigny-le-Tilleul: l'avez-vous vu?

La police judiciaire fédérale a diffusé un avis de recherche à la suite de la disparition d'un bébé de 3 mois qui n'a pas été restitué par son père à sa mère. La camionnette du suspect a été aperçue pour la dernière fois sur l'autoroute A17 à Rekkem, dans l'entité de Menin, en direction de la France.

Le lundi 26 mars 2018, Mirhad Yildirim, un bébé de sexe masculin et âgé de trois mois, n'a pas été restitué par son père, Mesut Yildirim. Celui-ci devait le rendre à sa femme domiciliée à Montigny-le-Tilleul. Celle-ci n'a plus de nouvelles de son bébé Mirhad et est très inquiète, indique la police judiciaire fédérale dans un avis de recherche.



Mesut Yildirim circule à bord d'une camionnette blanche de marque Nissan, modèle Primastar et immatriculée 1-NBF-365. Le véhicule a encore été aperçu mardi 27 mars à 10h32 sur l'autoroute E17 à Rekkem en direction de la France. Mirhad, le bébé, était vêtu d'un jean bleu foncé et d'un pull beige avec des points rouges sur les manches et était installé dans un siège-auto "Maxi-Cosi" beige. L'enfant a besoin de soins médicaux.





Si vous avez vu le bébé Mirhad et/ou son père Mesut Yildirim ou la camionnette ou si vous connaissez l'endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000 depuis la Belgique ou via le n° de téléphone 00 32 2 554 44 88 depuis l'étranger. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.