Meurtre à Neder-Over-Heembeek - Jugement mercredi dans l'affaire du meurtre de Pantelis K.

(Belga) Le tribunal correctionnel de Bruxelles prononcera ce mercredi à 14h00 son jugement dans l'affaire de l'assassinat de Pantelis K. Cet homme avait été battu à mort sur la terrasse d'un café à Neder-over-Heembeek, en juillet 2014, par des membres de sa belle-famille.

La 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles rendra son jugement mercredi à 14h00 concernant la culpabilité de quatre personnes, trois hommes et une femme, dans l'assassinat de Pantelis K. Dans cette affaire, Mohamed Yassine H., Farid H., Kawter H. et Mourad B. sont prévenus pour avoir mené une expédition punitive sur Pantelis K., à Neder-over-Heembeek, le 14 juillet 2014. La victime avait été battue à mort, à coups de batte de base-ball, de chaînes et de couteau, par des membres de sa belle-famille. Pantelis K., un Grec de 37 ans, était marié à deux soeurs de la famille H., Yousra et Mounia. Les prévenus reprochaient à ce dernier d'avoir voulu entraîner ses épouses en Syrie. Ils ont affirmé avoir été menacés à plusieurs reprises par la victime, notamment après l'avoir dénoncée à la police concernant ses projets de rejoindre les combats armés au Moyen-Orient. Les prévenus ont aussi déclaré que, le jour des faits, ils ne voulaient que discuter avec Pantelis K., juste après que ce dernier ait, une énième fois, menacé Mohamed Yassine H. chez lui, selon leur récit. Le procureur a requis des peines de 10, 15 et 20 ans de prison à l'encontre des prévenus, pour assassinat. Les avocats de la défense, eux, ont plaidé une disqualification de la prévention de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire une disqualification en coups et blessures simples pour l'un des quatre prévenus. (Belga)