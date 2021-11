Meurtre d'Oussama Ben Alla à Ixelles en 2015: "Par peur, oui, j'ai accusé mon frère", a déclaré la sœur de l'accusé

La cour d'assises de Bruxelles a entendu, jeudi, les membres de la famille de l'accusé. L'une des soeurs de celui-ci, N., a déclaré qu'elle avait été forcée par les enquêteurs à déclarer que son frère avait tué Oussama. Sami Akhbriche, un Ixellois de 26 ans, est accusé du meurtre d'Oussama Ben Alla, commis le 27 mai 2015 à Ixelles. Le corps sans vie de la victime avait été repêché le 12 juin 2015 dans le canal de Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre.



"On m'a appelée au travail et on m'a dit que ma sœur avait de gros ennuis, que je devais venir tout de suite. On m'a dit: 't'as pas le choix, sinon on vient te chercher menottée devant tes collègues'. On m'a dit: 't'es privée de liberté, on va te retirer ton diplôme'... Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce moment-là?", a raconté N. Celle-ci a soutenu, tout comme les autres membres de la famille, que si elle avait, dans un premier temps, déclaré que son frère avait tué la victime c'est parce que les enquêteurs l'avaient mise sous pression. Lors de son audition devant la cour mardi, la juge d'instruction avait précisé que, lorsqu'elle avait entendu N., celle-ci lui avait demandé si elle risquait qu'on lui retire son diplôme. La juge lui avait alors répondu, sur un ton plus léger, qu'un magistrat instructeur avait beaucoup de prérogatives dans sa fonction mais pas encore celui de retirer les diplômes, avait-elle relaté.

"Je pense à ce moment-là que j'ai tout perdu", a poursuivi N. jeudi. "On me dit: 'tes parents sont morts', on me dit: 'on sait que c'est Sami qui a tué Oussama'. Par peur, oui, j'ai accusé mon frère. J'ai dit tout ce qu'ils voulaient entendre. J'étais en état de choc", a-t-elle affirmé. "Et si j'ai usé de mon droit au silence par la suite, c'est parce que je n'avais plus confiance".

L'enquête dans ce dossier remonte au 29 mai 2015, lorsque la famille d'Oussama Ben Alla signale la disparition de celui-ci à la police. Il n'avait plus donné signe de vie depuis qu'il avait dit qu'il se rendait chez Sami Akhbriche, le 27 mai en soirée. Le corps du disparu a été retrouvé une dizaine de jours plus tard, le 12 juin, par un éclusier, dans le canal de Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre. L'enquête a suivi plusieurs pistes avant de privilégier celle d'un règlement de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants à Ixelles. La police a pu apprendre qu'Oussama Ben Alla et Sami Akhbriche étaient en conflit au sujet d'un trafic que le second dirigeait. Des années plus tard, en mars 2020, les enquêteurs ont reçu un témoignage-clé d'un proche des Akhbriche, affirmant que Sami avait tué Oussama d'une balle dans la tête, au domicile familial, rue de la Longue Vie à Ixelles, le soir du 27 mai 2015. Après avoir avoué le crime en avril 2020, l'accusé s'est rétracté. Sa mère, ses sœurs et son frère, qui étaient présents dans la maison ce soir-là, ont également nié un tel acte commis par Sami juste après avoir pourtant témoigné du contraire.