Meurtre d'un plombier belge, retrouvé dans une cuve à béton aux Pays-Bas: une nouvelle suspecte arrêtée

Une nouvelle suspecte a été arrêtée aux Pays-Bas dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un plombier belge, a-t-on appris mardi. Il s'agit d'une femme de 42 ans, habitant à Berg-op-Zoom, ville du Brabant-Septentrional. Elle est soupçonnée de vol avec violence, extorsion, séquestration et prise d'otages.



Johan van der Heyden, 57 ans, avait été porté disparu le 2 juin 2019. En janvier dernier, la police avait découvert une cuve remplie de béton, contenant les restes du quinquagénaire. La cuve était située dans le canal de l'Escaut au Rhin, près du village néerlandais de Nieuw-Vossemeer. Le corps semblait calciné et coupé avec une tronçonneuse. Jusqu'à présent, sept arrestations ont été effectuées dans cette affaire. Trois suspects - deux femmes de 40 ans et un homme de 31 ans - se trouvent toujours derrière les barreaux.