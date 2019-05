Le père du meurtrier présumé de Julie: "J'ai toujours su qu'il tuerait quelqu'un, et j'ai prévenu tout le monde"

C'est un cuisant échec pour la justice de notre pays. Steve B. a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Julie, 23 ans. La jeune femme était portée disparue depuis ce dimanche dans la région d'Anvers. Son corps sans vie a finalement été retrouvé dans le canal.



L'homme inculpé est un violeur récidiviste. Sous le coup d'une condamnation pour viol, il aurait dû se trouver derrière les barreaux lorsqu'il a sauvagement agressé Julie.



Ce mardi, le témoignage du père légal de Steve B. ternit encore un peu plus la réputation de la justice belge. L'homme dit avoir prévenu les autorités judiciaires depuis longtemps que son fils finirait par tuer quelqu'un.

Je ne ressens qu'une profonde honte envers les parents de cette jeune femme tuée

Nos confrères du quotidien Het Nieuwsblad diffusent ce mardi les confessions du père du suspect. Il ne s'agit pas du père biologique de Steve B., mais de son père légal. L'homme a rompu tout contact avec son fils depuis 10 ans. "Steve était déjà ingérable comme enfant. Ce garçon était malade mentalement. Il a été admis à plusieurs reprises en psychiatrie, à Anvers, à Genk... C'était intenable. Il a brisé ma vie. C'est pourquoi j'ai rompu avec lui et avec le reste de la famille", affirme-t-il.



Le père va plus loin. "Je suis dévasté. J'ai toujours su que ça arriverait un jour, qu'il tuerait quelqu'un. Et j'ai prévenu tout le monde, du tribunal aux psychiatres. Ce meurtre aurait pu être évité si la justice l'avait simplement maintenu en prison au lieu de le relâcher en attendant son procès", confie-t-il.



"Ce que j'entends maintenant est horrible. Pour la famille de cette fille, pour ses amis, pour tout le monde. Mais je ne peux pas dire que ces nouvelles me surprennent. Je ne ressens qu'une profonde honte envers les parents de cette jeune femme tuée. Mon fils a privé ces personnes d'une jeune femme qui avait un bel avenir devant elle", ajoute encore le père.





Steve B. a un fils de sept ans



Le père du suspect révèle également que Steve B. est lui-même père d'un enfant de 7 ans. "Après sa dernière peine de quatre ans, il s'est soudainement retrouvé à la porte avec son fils. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Steve n'était pas en prison à l'époque. Il a demandé de la nourriture pour lui-même et des vêtements pour son fils. Nous lui avons donné à manger et ma nouvelle femme est allée faire les magasins avec le fils", indique le père au Nieuwsblad. "Nous avons fait ce qu'il a demandé parce que nous avions peur de lui. Je pense que c'est un pur psychopathe".