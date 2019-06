Meurtre de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen en 2007: l'un de ses meurtriers est libéré sous conditions

Nourredine Cheikhni, l'un des meurtriers de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen, s'est vu retirer son bracelet électronique, comme l'a décidé vendredi le tribunal d'application des peines de Liège. C'est ce que révèle Het Nieuwsblad.



L'homme de 41 ans avait été condamné à 30 ans de prison pour le home-jacking avec circonstance aggravante de meurtre sur la policière Kitty Van Nieuwenhuysen en 2007. Il avait été placé sous surveillance électronique en septembre 2018, après avoir passé 10 ans en détention. Il est le premier des trois condamnés à être libéré.



Nourredine Cheikhni doit néanmoins répondre à une série de conditions. Il ne peut pas être en contact avec ses victimes. Cette semaine, un incident s'est produit en prison, lorsqu'il s'est retrouvé nez à nez avec l'une d'elles, selon Het Nieuwsblad.

Une claque pour les parents et les collègues de Kitty

En septembre 2018, lorsque M. Cheikhni avait été libéré et placé sous surveillance électronique, le syndicat policier chrétien flamand ACV Politie avait vivement réagi. "C'est une claque pour les parents et les collègues de Kitty", avait commenté le secrétaire de l'ACV Joery Dehaes.



Le syndicaliste avait dénoncé l'explication que la loi est appliquée dans ce cas. Il estimait qu'il s'agit là d'une décision incroyable et que le syndicat avait reçu beaucoup de réactions à ce sujet de la part de collègues.



Il est inacceptable, selon lui, que la violence contre la police ne fasse pas l'objet d'un signal plus fort. "C'est une honte, nous savons désormais quel est la valeur de la vie d'un policier pour le tribunal d'application des peines".