Meurtre de Mbaye Wade, compagnon d'un célèbre avocat liégeois: la police diffuse une vidéo de deux suspects

Le corps sans vie du compagnon de l'avocat liégeois Pascal Rodeyns a été retrouvé le vendredi 18 dans leur habitation conjugale située à Liège. Ce jeudi, la police nous a transmis un avis de recherche préparé par le juge d'instruction à Liège concernant deux suspects.

Le vendredi 18 septembre 2020, le corps sans vie de Mbaye WADE a été retrouvé à son domicile situé rue Ambiorix à Liège. Le jeudi 17 septembre, deux suspects ont été filmés à proximité du domicile de la victime.

Le 1er suspect est de corpulence mince. Il était vêtu d’un pantalon clair, d’une veste foncée et d’une casquette claire.

Le 2ème suspect est de corpulence athlétique. Il a le crâne rasé et une barbe. Il porte des lunettes, était en possession d’un sac foncé et était vêtu d’un pantalon foncé et d’un sweat clair.

La police a diffusé une vidéo de caméra surveillance montrant les deux individus:



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.