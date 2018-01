Michaël a été vu pour la dernière fois à Bruxelles dans la nuit de dimanche à lundi: savez-vous où il se trouve?

Publié à la demande du Parquet de Bruxelles

Le dimanche 28 janvier 2018 vers 02h30 du matin, Michael PIAZZA, un homme âgé de 32 ans, a été vu pour la dernière fois dans le centre de Bruxelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Michael est un ressortissant canadien en visite en Belgique. Il mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux brun foncé, les yeux bruns et porte une barbe. Il porte de temps en temps des lunettes.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu