Michel Lelièvre, le complice de Marc Dutroux, espère sortir de prison: sera-t-il bientôt libre?

Ce soir le magazine Indices s’intéressera à Michel Lelièvre. Le complice de Marc Dutroux pourra-t-il retrouver la liberté avant d'avoir totalement purgé sa peine ?

C'est lui qui a aidé Marc Dutroux à enlever Ann et Eefje en 1995. Puis Sabine et Laetitia un an plus tard. Enlèvement d’enfants, séquestration, trafic de drogues… les charges qui pèsent contre lui sont lourdes. Son silence, son air détaché, son absence de remords ont joué contre lui. Il a été condamné en 2004 à 25 ans de prison.

Michel Lelièvre a fait sa première demande de libération sous bracelet électronique. Après Michelle Martin, pourrait-il retrouver la liberté avant d'avoir totalement purgé sa peine ? Les conditions de sa libération semblent être réunies et, quoi qu’il arrive, il sera libre d’ici trois ans. Mais est-il prêt à affronter le monde extérieur ? A-t-il vraiment changé ?

Indices, ce soir à 19h45 sur RTLTVI